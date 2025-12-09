Песков рассказал, какие обращения дети направляют на прямую линию с Путиным Песков: дети часто направляют обращения на прямую линию по поводу игры Roblox

Дети часто направляют на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным обращения по поводу игры Roblox, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной о якобы желании несовершеннолетних покинуть страну после блокировки платформы Роскомнадзором, передает ТАСС.

Я могу подтвердить, что действительно очень много детских обращений по этой теме, — сказал Песков.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член партии «Новые люди» Антон Ткачев выразил мнение, что разблокировка Roblox в России возможна при изменении политики платформы. Он отметил, что разработчики приложения обязаны обеспечить надлежащий уровень защиты детей на своих серверах.

До этого Мизулина заявила, что каждый второй ребенок после блокировок Роскомнадзором популярных онлайн-платформ хочет покинуть РФ. По ее словам, это те же дети до 16 лет, которые «искренне и от всей души» ходят везде с флагами России.