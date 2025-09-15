Девять поездов задерживаются из-за трагедии на железной дороге под Орлом

Девять поездов задерживаются из-за трагедии на железной дороге под Орлом

Девять поездов дальнего следования движутся с отставанием от графика из-за инцидента на железной дороге в Орловской области, сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании. В частности, отстают поезда № 360 Адлер — Калининград, № 30 Белгород — Санкт-Петербург и № 359 Калининград — Адлер.

В настоящее время с отставанием от графика следуют девять поездов, проследовавших по Орловской области измененным маршрутом, — говорится в сообщении.

Также опаздывают поезда № 109, 143, 83 и 565 из Москвы в Анапу, Кисловодск, Адлер и Минеральные Воды. Кроме того, с опозданием следуют составы № 535 Смоленск — Анапа и № 75 Черкизово — Белгород. В ФПК уточнили, что в пункты назначения прибыли 20 поездов.

Взрыв на железнодорожных путях в одном из районов Орловской области произошел вечером 13 сентября, три человека погибли. По словам губернатора Андрея Клычкова, все они были сотрудниками Росгвардии и в момент подрыва совершали проверку участка дороги.

Из-за оперативных мероприятий на перегоне Малоархангельск — Глазуновка движение поездов дальнего следования теперь осуществляется по измененному маршруту. Пассажирам организовали компенсационный транспорт и питание. По предварительным данным, пострадавших среди них нет.