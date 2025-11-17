Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 11:09

В Орловской области раскрыли последствия ночной атаки дронов

Губернатор Орловской области сообщил о повреждении домов из-за атаки БПЛА

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

В результате ночного удара беспилотных летательных аппаратов в Орловской области пострадали несколько жилых домов и автомобиль, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram. Он добавил, что всего силы противовоздушной обороны уничтожили 10 дронов противника за минувшие сутки.

За прошедшие сутки над Орловской областью уничтожены 10 вражеских БПЛА. Повреждено одно частное домовладение, остекление двух многоквартирных домов, личный автотранспорт, — написал Клычков.

Губернатор также заявил, что в результате инцидента пострадавших не было. На местах работают оперативные службы, включая сотрудников МЧС и правоохранительных органов, добавил он.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 36 украинских беспилотников над регионами РФ. По данным ведомства, 14 и восемь БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Тамбовской областей, пять — над территорией Ульяновской области, еще четыре и три БПЛА сбили над Воронежской и Орловской областями. По одному беспилотнику ликвидировали над территориями Нижегородской и Тульской областей.

Россия
Орловская область
беспилотники
удары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сотрудница ювелирного магазина «вынесла» украшения и сдала их в ломбард
Большой столб черного дыма появился над центром Москвы
В МВД дали инструкцию по удалению персональных данных из интернета
Эксперт объяснил, как США попали в цугцванг из-за авианосца на Карибах
Стало известно, зачем ЕС хочет разместить на границе с РФ украинских бойцов
В Рособрнадзоре опровергли использование ИИ для вопросов ЕГЭ
Полиция Петербурга задержала местного жителя после стрельбы по кошкам
Стало известно, какой тип недвижимости стал исчезать в России
«Жужжалка» вышла в эфир с новым странным сообщением
Бывший владелец бренда «Ласковый май» судится с создателями «Слова пацана»
Бывшего главврача Центра гигиены приговорили к 14 годам из-за взяток
В Минобороны раскрыли последствия российских ударов по Украине за сутки
ОАК показала самолеты МС-21 и SJ-100 на Dubai Airshow 2025
Еврокомиссар предложил использовать украинцев для защиты ЕС
Порноактриса обезглавила отца пасынка, за которого вышла замуж
Рубль сдает позиции? Курсы сегодня, 17 ноября, что с долларом, евро и юанем
Разработчик назвал особенности применяемых на СВО дронов «Орлан»
В МВД Польши сделали заявление о саботаже на ведущих к Украине ж/д путях
В РСТ раскрыли, как изменилась аудитория российских санаториев
Российские солдаты освободили три населенных пункта
Дальше
Самое популярное
Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Вкуснее пирогов и без теста: сытный рулет с курицей и грибами — не закуска, а шедевр
Общество

Вкуснее пирогов и без теста: сытный рулет с курицей и грибами — не закуска, а шедевр

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.