В Орловской области раскрыли последствия ночной атаки дронов

В результате ночного удара беспилотных летательных аппаратов в Орловской области пострадали несколько жилых домов и автомобиль, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в Telegram. Он добавил, что всего силы противовоздушной обороны уничтожили 10 дронов противника за минувшие сутки.

За прошедшие сутки над Орловской областью уничтожены 10 вражеских БПЛА. Повреждено одно частное домовладение, остекление двух многоквартирных домов, личный автотранспорт, — написал Клычков.

Губернатор также заявил, что в результате инцидента пострадавших не было. На местах работают оперативные службы, включая сотрудников МЧС и правоохранительных органов, добавил он.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 36 украинских беспилотников над регионами РФ. По данным ведомства, 14 и восемь БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Тамбовской областей, пять — над территорией Ульяновской области, еще четыре и три БПЛА сбили над Воронежской и Орловской областями. По одному беспилотнику ликвидировали над территориями Нижегородской и Тульской областей.