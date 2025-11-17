«Жужжалка» вышла в эфир с новым странным сообщением УВБ-76 вышла в эфир со словом «жеребость»

УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня» или «Жужжалка», вышла в эфир спустя три дня, следует из сообщения Telegram-канала «УВБ-76 логи». В послании прозвучало слово «жеребость».

НЖТИ 37774 ЖЕРЕБОСТЬ 0573 2683, — говорится в сообщении.

Ранее «Жужжалка» передала сообщение со словом «симомор». Оно появилось в эфире в 18:36 мск в четверг, 13 ноября. В этот же день радиостанция передавала слово «ржавленье». УВБ-76 вышла в эфир в 10:55 по московскому времени.

До этого радиостанция сделала 10-дневный перерыв и вышла в эфир с двумя новыми посланиями. Минимум два сообщения опубликовали 28 сентября. В эфире передали сообщение со словами «капосорт» и «бирючий» с небольшой разницей во времени.

В начале сентября УВБ-76 передала в эфир новый сигнал на фоне сообщений об упавших в Польше беспилотных летательных аппаратах. 10 сентября в 16:40 по московскому времени прозвучало всего одно слово — «ихтиоз». УВБ-76 является военной радиостанцией, созданной в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал.