Еврокомиссар по обороне литовец Андрюс Кубилюс, предложивший после завершения конфликта развернуть «украинские батальоны» в приграничных с Россией странах ЕС, буквально «накаркал» Украине ее будущее, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит ТАСС, чиновник предрек Киеву будущее без вооруженных сил.

Мне кажется, он буквально накаркал будущее Украины: судя по его прогнозу, вооруженные силы ей больше не понадобятся, — отметила Захарова.

Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс предложил разместить украинских военных во всех приграничных с Россией странах Евросоюза после окончания конфликта на Украине. Он выразил желание начать реализацию этой инициативы с Латвии.

Позже военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Брюссель намерен разместить украинских бойцов в граничащих с Россией странах, чтобы использовать их в качестве живого щита при возможном военном конфликте с Москвой. По его мнению, такая стратегия позволит ЕС сэкономить ресурсы и минимизировать риски для собственного населения.