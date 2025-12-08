Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 декабря

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 8 декабря?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 8 декабря

Telegram-канал SHOT сообщил, что российские системы противовоздушной обороны сработали в Саратовской области, над Энгельсом и Саратовом. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

Согласно SHOT, местные слышали около пяти громких взрывов. О возможных разрушениях или пострадавших информации пока не поступало.

Кроме того, обломки БПЛА упали в Волгограде, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Предварительно, пострадавших нет, на место ЧП направлены пожарные и медики, отметил он в Telegram-канале администрации региона.

«В Тракторозаводском районе Волгограда зафиксировано падение обломков БПЛА. Пожарные и медицинские службы, а также сотрудники муниципального образования оперативно направлены на место инцидента. Приведены в готовность пункты временного размещения», — констатировал Бочаров.

Также российские средства ПВО уничтожили над регионами РФ и акваторией Черного моря 17 украинских БПЛА за пять часов, передает пресс-служба Минобороны России. Уточняется, что семь из них рухнули на территории Ростовской области.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь — над территорией Ростовской области, по четыре — над территориями Белгородской и Воронежской областей, по одному БПЛА — над территорией Брянской области и над акваторией Черного моря», — сказали в военном ведомстве.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Кроме того, сигнал воздушной тревоги был объявлен в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. Информации об атаках пока не поступало.

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!» — отметил Развожаев.

Также в результате украинской атаки в Горловке погибла мирная жительница, сообщил глава городского округа Иван Приходько в Telegram-канале. По его словам, еще двое жителей получили ранения.

«В результате украинской вооруженной агрессии в Центрально-Городском районе Горловки погибла мирная жительница. Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким», — написал Приходько.

Он уточнил, что обстрелы произошли в Центрально-Городском районе и в поселке Короленко. Ночью Приходько сообщал, что украинский снаряд попал в жилой дом в Центрально-Городском районе Горловки.

