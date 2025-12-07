ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 11:34

Покровск, Харьков, Ямполь: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 декабря

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Коновалов/ТАСС
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 7 декабря? Что происходит у Андреевки, Богуславки, Волчанска, Варваровки, Веролюбовки, Гуляйполя, Гришино, Доброполья, Егоровки, Заречного, Ивановки, Коровьего Яра, Купянска, Константиновки, Мирнограда, Новопавловки, Покровска, Северска, Софиевки, Харькова, Шахово и Ямполя?

WarGonzo

«На Южно-Донецком направлении ВС РФ продвигаются по центральным улицам Гуляйполя. Есть успехи севернее — в Варваровке и в Заречном. На Покровском направлении идут бои на окраине Гришино. Сообщается, что в Мирнограде ВС РФ заняли южную часть города. На Добропольском участке войска РФ продвигаются в Софиевке и Торецком. На Константиновском направлении после освобождения Безымянного ВС РФ ведут бои в Веролюбовке. На Краснолиманском направлении идут бои в Ставках, Дробышево, на участке между Яровой и Новоселовкой. На Северском направлении есть успехи в Ямполе. ВС РФ продвигаются южнее Дроновки, к дороге Закотное — Северск. Южнее Северска наступают в Свято-Покровском. Харьковский фронт. ВС РФ продвигаются у южной окраины Соболевки, а также в Петропавловке к северо-востоку от Купянска. На Волчанском участке идут бои южнее Волчанска, в Вильче и Лимане», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Два майора»

За последние дни ВС РФ укрепили свои позиции в районе Покровска — Мирнограда и добились расширения зоны контроля в Северске, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«ВСУ оказывают организованное ожесточенное сопротивление. Нехватку людей украинские военные компенсируют ударами дронов. Линия боевого соприкосновения как таковая отсутствует на большинстве участков фронта, потому что она превратилась в широкую полосу условной серой зоны, контролируемой БПЛА с обеих сторон, в которой действуют малые штурмовые группы. Удары по тылам ВСУ продолжаются. Ночью был нанесен массированный удар в район Кременчуга, а конкретно по украинскому НПЗ. Сначала много „Гераней“, а потом присоединились „Кинжалы“ и „Искандеры“», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Харьковском направлении ВС РФ за сутки продвинулись на 600 метров у Волчанска и Мелового, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«Красноармейское направление. ВС РФ зачищают Димитров, также идут бои на окраине Гришино и на участке до Белицкого. Краснолиманское направление. Бои идут в Ставках, Дробышево, у Коровьего Яра и между Яровой и Новоселовкой. Северское направление. Ямполь полностью под контролем ВС РФ, зачистили оставшуюся часть и расширили территорию контроля к югу от поселка. Прорвали оборону ВСУ, в восточной части зашли в город. Бои идут в районе многоэтажек. На южном участке частично заняли село Кирово», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Удары по Украине сегодня, 7 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия

Магнитные бури сегодня, 7 декабря: что завтра, нервозность, головные боли

Жуткие ливни и тепло до +9? Погода в Москве на следующей неделе: что ждать

ВС РФ
ВСУ
новости
сводки
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка подала в суд на турбазу из-за проблем с желудком
«Если откровенно»: Карлсон поделился главной мечтой о России
Клинтон оценила новую доктрину безопасности США
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 декабря: где сбои в России
Европейская страна может ограничить въезд одной части россиян
В России предложили судить с 12 лет за изнасилования
Песков заявил о достаточной силе Трампа для корректировки стратегии США
Гуф назвал Долину «Круэллой»
Кулинарный фокус: готовим тарталетки с творожным сыром за 5 минут
Военэксперт раскрыл, что может войти в обновленную ядерную триаду США
Военные захватили власть в одной из стран Западной Африки
Водитель насмерть сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП
Страшная авария с автобусом обернулась цепочкой трагических смертей
Канат со школьником оборвался в российском лицее
В Кремле дали оценку новой стратегии нацбезопасности США
Названы отрасли с самым сильным кадровым голодом
Оказавшуюся под машиной женщину пришлось вызволять при помощи гидравлики
«Шанс Европы на выживание»: слова Макрона об РФ вызвали раздражение в США
Россиян предупредили о риске заражения от упаковки продуктов из магазинов
Япония добивается публичной поддержки США после скандала
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза
Общество

Три вкуснейшие закуски к Новому году: готовим за 15 минут и совсем без майонеза

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому
Общество

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.