Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 12:39

Стало известно, зачем ЕС хочет разместить украинских бойцов на границе с РФ

Военэксперт Дандыкин: бойцы ВСУ станут живым щитом для стран Евросоюза

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Брюссель намерен разместить украинских бойцов в граничащих с Россией странах, чтобы использовать их в качестве живого щита при возможном военном конфликте с Москвой, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, такая стратегия позволит ЕС сэкономить ресурсы и минимизировать риски для собственного населения.

ЕС намерен разместить украинских бойцов на границе с РФ, чтобы сберечь свое население. Европейские страны хотят получше подготовиться к конфликту с Москвой, а бойцы ВСУ проверенные, готовы работать за гроши. Такая новая подоплека. Раньше страны ЕС хотели сами размещаться, но потом репу почесали и подумали: «Какой смысл там находиться, когда есть кому это сделать за меньшую плату». Все-таки в ЕС нет желающих идти служить по контракту, тем более по призыву. Они не скрывают, что будут готовиться к новому конфликту с РФ. Другой вопрос, как бы им это боком не вышло, — высказался Дандыкин.

Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс предложил разместить украинских военных во всех приграничных с Россией странах Евросоюза после окончания конфликта на Украине. Он выразил желание начать реализацию этой инициативы с Латвии.

Россия
Евросоюз
Украина
ВСУ
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ДНР оценили число мирных жителей в Красноармейске
Россия представила новейший истребитель пятого поколения
«Последнее мирное лето»: в Германии сказали, когда НАТО нападет на Россию
Обезглавившая сына мать хотела покончить с собой после убийства
Премьер-министр Польши приехал на место подрыва ж/д путей в сторону Украины
Россиян предупредили о новом виде мошенничества в мессенджерах
Трамп призвал конгресс рассекретить дело Эпштейна
В России отреагировали на заявление Берлина о войне с НАТО
Диетолог назвала главную пользу домашней микрозелени
Нападение на Курск, бегство солдат, ДНР без света: ВСУ атакуют РФ 17 ноября
В ЕС не доверяют одному из приближенных Трампа
«Генераторы чепухи»: в Европе пожаловались на ответы ЕК
Стало известно, сколько Махачев заработал за карьеру в UFC
Стало известно, что может грозить попавшему в коррупционный скандал Ермаку
Зеленский заявил о крупнейшей закупке истребителей
В Кремле объяснили, отвечает ли Москва на атаки Киева по инфраструктуре РФ
В Армении вынесли решение по «Электросетям» Карапетяна
Песков раскрыл, как в Кремле относятся к санкциям США против партнеров РФ
Политолог оценил шансы Трампа на судебное разбирательство с Обамой
«Победа будет за нами»: посол Венесуэлы об угрозе военного вторжения
Дальше
Самое популярное
Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Вкуснее пирогов и без теста: сытный рулет с курицей и грибами — не закуска, а шедевр
Общество

Вкуснее пирогов и без теста: сытный рулет с курицей и грибами — не закуска, а шедевр

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.