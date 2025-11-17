Стало известно, зачем ЕС хочет разместить украинских бойцов на границе с РФ

Брюссель намерен разместить украинских бойцов в граничащих с Россией странах, чтобы использовать их в качестве живого щита при возможном военном конфликте с Москвой, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, такая стратегия позволит ЕС сэкономить ресурсы и минимизировать риски для собственного населения.

ЕС намерен разместить украинских бойцов на границе с РФ, чтобы сберечь свое население. Европейские страны хотят получше подготовиться к конфликту с Москвой, а бойцы ВСУ проверенные, готовы работать за гроши. Такая новая подоплека. Раньше страны ЕС хотели сами размещаться, но потом репу почесали и подумали: «Какой смысл там находиться, когда есть кому это сделать за меньшую плату». Все-таки в ЕС нет желающих идти служить по контракту, тем более по призыву. Они не скрывают, что будут готовиться к новому конфликту с РФ. Другой вопрос, как бы им это боком не вышло, — высказался Дандыкин.

Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс предложил разместить украинских военных во всех приграничных с Россией странах Евросоюза после окончания конфликта на Украине. Он выразил желание начать реализацию этой инициативы с Латвии.