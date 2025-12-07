Образованные люди задают вопросы, поэтому правительство Украины занимается нейтрализацией сознания нации, заявила в своем Telegram-канале представитель российского МИД Мария Захарова. По словам дипломата, так Киев обеспечивает режим тишины для продолжения осуществления коррупционных схем.

Это международная бригада по прокачке денег через Украину. Теперь понятно, почему украинцам режим запрещает говорить и учить русский, читать русскоязычную классику; почему переписывается история Украины, — отметила она.

Ранее сообщалось, что американского президента Дональда Трампа критикуют за попытки урегулирования конфликтов по всему миру из-за того, что некоторые зарабатывают на войне. Как объяснил его сын Дональд Трамп — младший, речь идет о наживе «влиятельных структур».

Также стало известно, что страны ЕС обанкротятся из-за вложений в украинский кризис, которые не привели к результатам на поле боя и не смогли нанести урон Москве. По словам норвежских аналитиков, таким образом Россия «поставит Европу на колени».