«Деньги приносит война»: сын встал на защиту Трампа после критики Трамп-младший: президента США критикуют, потому что мир не приносит деньги

Американского президента Дональда Трамп критикуют за попытки урегулирования конфликтов по всему миру из-за того, что некоторые зарабатывают на войне, сказал его сын Дональд Трамп-младший на Дохийском форуме — 2025. По его словам, которые приводит РИА Новости, речь идет о наживе «влиятельных структур».

Его критиковали, потому что мир не приносит деньги — деньги приносит война. И попытка быть тем, кто это решит, видимо, превращает тебя в мишень, потому что многие влиятельные структуры извлекли из этого огромную выгоду, — отметил он.

Ранее кандидат исторических наук Михаил Алхименков заявил, что старший сын американского президента может в теории стать главой США и рассматривается как один из его вероятных наследников. По его словам, Трамп-младший проявляет активность в политических вопросах.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что экс-президент США Джо Байден устроил коллапс в мире и едва не довел ситуацию до ядерной войны. Глава парламента также обвинил американского политика в позорном бегстве с выборов и наличии личных интересов на Украине.