ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 15:29

«Деньги приносит война»: сын встал на защиту Трампа после критики

Трамп-младший: президента США критикуют, потому что мир не приносит деньги

Дональд Трамп-младший Дональд Трамп-младший Фото: Richard Drew /AP/TASS
Читайте нас в Дзен

Американского президента Дональда Трамп критикуют за попытки урегулирования конфликтов по всему миру из-за того, что некоторые зарабатывают на войне, сказал его сын Дональд Трамп-младший на Дохийском форуме — 2025. По его словам, которые приводит РИА Новости, речь идет о наживе «влиятельных структур».

Его критиковали, потому что мир не приносит деньги — деньги приносит война. И попытка быть тем, кто это решит, видимо, превращает тебя в мишень, потому что многие влиятельные структуры извлекли из этого огромную выгоду, — отметил он.

Ранее кандидат исторических наук Михаил Алхименков заявил, что старший сын американского президента может в теории стать главой США и рассматривается как один из его вероятных наследников. По его словам, Трамп-младший проявляет активность в политических вопросах.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что экс-президент США Джо Байден устроил коллапс в мире и едва не довел ситуацию до ядерной войны. Глава парламента также обвинил американского политика в позорном бегстве с выборов и наличии личных интересов на Украине.

Дональд Трамп
Дональд Трамп — младший
войны
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нетаньяху отреагировал на идею создания палестинского государства
Раскрыта новая схема мошенников
«Это международная бригада»: Захарова оценила уровень коррупции на Украине
Зима не торопится приходить в столицу
На Украине признались, что не решили вопросы с США на переговорах
Белоусов сообщил о продвижении на ключевом направлении в зоне СВО
Апгрейд тактики с БПЛА, Сырский на фронте: новости СВО на вечер 7 декабря
«Такая нарядная»: Аллегрова закатила небольшой скандал на «Песне года»
В Италии посчитали убытки Европы после отказа от российских энергоносителей
Захарова высказалась о коррупции на Украине
«Сваты», гормональные уколы, поддержка уехавших актеров: как живет Фурман
Конфликт Дерипаски и Набиуллиной исчерпал себя
Идеальная закуска для фуршета: легкие рулетики из цукини с печенью трески
Генерал раскрыл причину безумной попытки прорыва ВСУ в Гуляйполе
Назван фактор, который может сыграть в пользу Лурье в сделке с Долиной
Евгений Стеблов высказался о сыне, который ушел в монастырь
Директор Долиной высказался об издевательствах над певицей
Во Франции пытаются избавиться от перспективного кандидата в президенты
Появился тизер финального сезона «Пацанов»
«Талантливый человек»: Стеблов высказался о Путине
Дальше
Самое популярное
Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому
Общество

Вкуснее тарталеток и канапе! Мои волованы с курицей и грибами — изысканнее любой икры! Идеально к шампанскому

Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении
Общество

Достаю фарш и чеснок — тефтели не нужны! Готовлю схторац: котлеты в ароматном соусе как в Армении

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.