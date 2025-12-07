Соцсеть Илона Маска жестко отомстила Еврокомиссии за штраф в €120 млн

Социальная сеть X, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, удалила рекламный аккаунт Еврокомиссии после того, как тот использовался для публикации сообщения о штрафе против самой платформы, сообщил глава отдела продукции в X Никита Бир. По его словам, пост был размещен со «спящего рекламного аккаунта», а прикрепленная к нему ссылка оформлена как видео, чтобы ввести пользователей в заблуждение и искусственно увеличить охваты. Он назвал такую ситуацию довольно ироничной.

Кажется, вы полагаете, что правила не должны применяться к вашему аккаунту. Ваш рекламный аккаунт был удален, — написал Бир.

Накануне Евросоюз оштрафовал соцсеть X на €120 млн. Брюссель обвинил платформу в нарушении закона о цифровых услугах. После этого основатель Telegram Павел Дуров выступил с заявлением, что Евросоюз специально устанавливает невыполнимые правила для наказания технологических компаний, которые отказываются молча ограничивать свободу слова для своих пользователей. Он отметил, что ЕС преследует только те платформы, где размещаются «неудобные или инакомыслящие высказывания», причислив к ним Telegram, X и TikTok.