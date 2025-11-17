Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 13:41

Медведев назвал страну, которая делает лучшие дроны в мире

Медведев: Россия делает лучшие в мире беспилотники

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия производит, возможно, лучшие в мире беспилотники, заявил зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. Выступая на всероссийском слете «Молодой гвардии „Единой России“» он призвал членов движения активно включаться в процессы, связанные в том числе и с производством дронов, передает ТАСС.

Чтобы страна была действительно суверенной, независимой, сама выбирала путь развития, создавала сильную экономику, производила собственное оборудование, станки. Беспилотники те же самые, которые мы на самом деле уже делаем, может быть, лучше, чем другие страны, — заявил Медведев.

Ранее зампред Совбеза резко осудил неоколониальные замашки западных держав. По мнению политика, те продолжают рассматривать суверенные государства как свою территорию, а наиболее ярко это вмешательство проявляется в виде давления на избирательные процессы в странах, входящих в движение «За свободу наций!». Медведев подчеркнул, что представители таких государств, как Белоруссия и Венесуэла, уже поделились конкретными примерами подобного внешнего влияния и современных практик неоколониализма.

