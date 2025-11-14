Россиянина арестовали за пьяное сообщение с провокационным лозунгом Жителя Читы арестовали за СМС с бандеровским лозунгом

Россиянин отправил знакомой СМС с известным проукраинским лозунгом, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». 56-летний мужчина заявил, что был пьян и не осознавал, что нарушает закон, его арестовали на сутки.

На судебном заседании обвиняемый пояснил, что отправил сообщение ветеринару, к которому вместе с женой возили кошку на осмотр. Его жена разбила телефон, а через два дня он удалил сообщение. Однако врач не оценила такое внимание и рассказала полиции о полученном СМС.

Также выяснилось, что на балконе у обвиняемого хранились три флага Украины и один — НАТО. Как указано в деле, он добровольно передал их сотрудникам правоохранительных органов. Читинец попросил не арестовывать его, однако суд посчитал, что штраф недостаточен. Суд учел возраст обвиняемого и факт хранения флагов, направленных на дискредитацию ВС РФ.

Ранее профессор кафедры арабской филологии СПбГУ уволился после публикации проукраинского лозунга в соцсетях весной 2022 года. Его арестовали на 10 суток за содеянное. Также профессор публиковал символику террористической организации.