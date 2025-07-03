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03 июля 2025 в 07:39

Арестованный за проукраинские лозунги профессор СПбГУ остался без работы

СПбГУ: арестованный профессор Суворов подал заявление об увольнении

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Арестованный профессор кафедры арабской филологии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Михаил Суворов подал заявление об увольнении, говорится на сайте вуза. Он проведет 10 суток под стражей за публикацию проукраинского лозунга на своей странице во «ВКонтакте» в марте 2022 года.

В связи с поступлением в Санкт-Петербургский государственный университет данной информации должностными лицами проводится служебное разбирательство. 26.06.2025 М. Н. Суворовым подано заявление об увольнении, — сказано в публикации.

1 июня стало известно, что суд арестовал Суворова на 10 суток по административной статье. Выяснилось, что профессор несколько лет назад разместил на личной странице в соцсети символику легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и лозунги украинских националистов.

Ранее в Ялте городской суд приговорил 38-летнюю местную жительницу к двум годам лишения свободы условно за публичный призыв убивать русских. Осужденная под псевдонимом оставила комментарий экстремистского содержания в чате одного из мессенджеров.

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