Арестованный за проукраинские лозунги профессор СПбГУ остался без работы СПбГУ: арестованный профессор Суворов подал заявление об увольнении

Арестованный профессор кафедры арабской филологии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Михаил Суворов подал заявление об увольнении, говорится на сайте вуза. Он проведет 10 суток под стражей за публикацию проукраинского лозунга на своей странице во «ВКонтакте» в марте 2022 года.

В связи с поступлением в Санкт-Петербургский государственный университет данной информации должностными лицами проводится служебное разбирательство. 26.06.2025 М. Н. Суворовым подано заявление об увольнении, — сказано в публикации.

1 июня стало известно, что суд арестовал Суворова на 10 суток по административной статье. Выяснилось, что профессор несколько лет назад разместил на личной странице в соцсети символику легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и лозунги украинских националистов.

Ранее в Ялте городской суд приговорил 38-летнюю местную жительницу к двум годам лишения свободы условно за публичный призыв убивать русских. Осужденная под псевдонимом оставила комментарий экстремистского содержания в чате одного из мессенджеров.