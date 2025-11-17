Песков раскрыл, как в Кремле относятся к санкциям США против партнеров РФ

Песков раскрыл, как в Кремле относятся к санкциям США против партнеров РФ Песков заявил о негативной реакции РФ на санкции США против ее партнеров

Российская сторона отнеслась бы крайне негативно к принятию в США законопроекта о санкциях в отношении третьих стран, которые сотрудничают с Москвой, заявил ТАСС пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Так он прокомментировал проект закона, который предусматривает введение ограничений в отношении партнеров России. Его, как уточнил Песков, поддерживает и глава Белого дома Дональд Трамп.

Будем смотреть, как идет этот законопроект, и будем смотреть, о каких деталях там пойдет речь. Мы, конечно, к этому отнеслись бы крайне негативно, — сообщил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что турецкие власти намерены проанализировать последствия американского законопроекта о санкциях за торговлю с Россией. Источник в финансовом секторе страны добавил, что местные банковские структуры уже испытывают значительное давление. Он считает, что оценивать возможное влияние инициативы непосредственно на российско-турецкие торговые отношения пока рано.

До этого политолог Юрий Светов заявил, что Трамп хочет ввести ограничения против стран объединения БРИКС с целью оказания дополнительного давления на Россию. По его словам, в администрации американского президента сохраняется восприятие экономики РФ как крайне зависимой от внешней торговли.