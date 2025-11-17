Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 15:07

Компания «Напитки Вместе» поделилась результатами работы с начала 2025 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В российской пивоваренной компании «Напитки Вместе» заявили, что продажи пивоваренной категории увеличились на 4,8% за девять месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Безалкогольный сегмент, в свою очередь, прибавил 30% в натуральных объемах.

Это результат выбранной коммерческой стратегии, расширения безалкогольного портфеля и инноваций. С начала года мы запустили более 30 новинок — это на 30% больше, чем за весь 2024 год, — отметил генеральный директор компании Николай Тюрников.

По его словам, размер инвестиций в производство с начала 2025 года составил свыше 4,3 млрд рублей. Он добавил, что налоговые поступления в бюджет страны за девять месяцев составили 78 млрд рублей. Это на 20% больше, чем за аналогичный период в 2024 году.

Ранее сообщалось, что бизнес-платформа для партнеров от MAX стала доступной для более чем 700 тыс. российских компаний. Расширение функциональности произошло после успешного пилотного запуска проекта в конце октября 2025 года.

