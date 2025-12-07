ТИЭФ'25
07 декабря 2025

Назван топ-3 российских городов с жителями-кофеманами

Челябинск, Петербург и Новосибирск стали лидерами по тратам на кофе в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Жители Челябинска, Санкт-Петербурга и Новосибирска оказались самыми активными потребителями кофе в российских городах-миллионниках, следует из данных компании «Платформа ОФД». По данным РИА Новости, в сентябре-октябре средний чек в кофейнях Челябинска составил 610 рублей, что вывело его на первое место. В Санкт-Петербурге показатель составляет 603 рубля, в Новосибирске — 597 рублей.

Также в списке городов с высокими расходами на кофе оказались Москва — 564 рубля, Красноярск — 506 рублей и Краснодар — 501 рубль. Наиболее скромные чеки в Уфе — 465 рублей, Самаре — 462 рубля, Перми — 453 рубля.

Ранее стало известно, что минимальная продуктовая корзина в России за месяц подешевела на 1,8% и на 0,2% с начала 2025 года. Набор питания на одного человека в среднем обойдется в 7171,5 рубля.

До этого сообщалось, что стоимость мандаринов может уменьшиться к новогодним праздникам. По словам председателя правления «Руспродсоюза» Дмитрия Леонова, в настоящее время отсутствуют серьезные предпосылки для роста цен на эту продукцию. Текущие оптовые цены на мандарины демонстрируют незначительный рост по сравнению с прошлым месяцем.

