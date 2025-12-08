Домрачева раскрыла, почему стала диетологом

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева заявила NEWS.ru, что период работы в сборной Китая подтолкнул ее к получению диплома диетолога. Она отметила, что хотела систематизировать питание спортсменов для того, чтобы им хватало сил на всю тренировочную работу.

Диплом диетолога получила после завершения работы в Китае, во время беременности второй дочерью. Именно китайский опыт подтолкнул погрузиться в тему диетологии чуть глубже. Работая с командой, видели, что в вопросах питания у спортсменов существует большой резерв, старались систематизировать, рассказать и привить правильные привычки ребятам в вопросах потребления пищи, чтобы хватало сил и энергии на всю запланированную тренировочную работу. Это удавалось, но после захотелось углубиться в эту тему еще чуть больше, — сказала Домрачева.

Ранее Домрачева в интервью NEWS.ru заявила, что момент, когда она перепутала стрельбу из положения лежа со стойкой, является главным курьезом в ее карьере. Это произошло на этапе Кубка мира в Оберхофе в 2009 году. По словам Домрачевой, тот момент стал самым известным и публичным.