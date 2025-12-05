Домрачева рассказала, насколько Бьорндален выучил русский язык

Легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален пока глубоко не погружался в изучение русского языка, но кое-что понимает, заявила в интервью NEWS.ru четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и жена спортсмена Дарья Домрачева. Она отметила, что сейчас все сфокусировано на том, чтобы дети Ксения и Мира могли разговаривать на норвежском.

На сегодняшний день фокус на том, чтобы наши дети могли разговаривать с Уле на его родном языке, если он будет хорошо понимать русский — возможно, им будет сложнее закрепить свои познания в норвежском. Поэтому Уле пока не погружается в изучение русского языка, но кое-что понимает, — сказала Домрачева.

Ранее Домрачева в интервью NEWS.ru заявила, что момент, когда она перепутала стрельбу из положения лежа со стойкой, является главным курьезом в ее карьере. Это произошло на этапе Кубка мира в Оберхофе в 2009 году. По словам Домрачевой, тот момент стал самым известным и публичным.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев до этого предположил, что норвежские братья-биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бё резко завершили карьеру из-за боязни быть пойманными на допинге. Он напомнил, что в Италии, где пройдет зимняя Олимпиада-2026, на законодательном уровне запрещен ввоз запрещенных препаратов.