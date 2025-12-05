ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 09:00

Домрачева рассказала, насколько Бьорндален выучил русский язык

Домрачева: Бьорндален пока глубоко не погружался в изучение русского языка

Уле-Эйнар Бьорндален Уле-Эйнар Бьорндален Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален пока глубоко не погружался в изучение русского языка, но кое-что понимает, заявила в интервью NEWS.ru четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону и жена спортсмена Дарья Домрачева. Она отметила, что сейчас все сфокусировано на том, чтобы дети Ксения и Мира могли разговаривать на норвежском.

На сегодняшний день фокус на том, чтобы наши дети могли разговаривать с Уле на его родном языке, если он будет хорошо понимать русский — возможно, им будет сложнее закрепить свои познания в норвежском. Поэтому Уле пока не погружается в изучение русского языка, но кое-что понимает, — сказала Домрачева.

Ранее Домрачева в интервью NEWS.ru заявила, что момент, когда она перепутала стрельбу из положения лежа со стойкой, является главным курьезом в ее карьере. Это произошло на этапе Кубка мира в Оберхофе в 2009 году. По словам Домрачевой, тот момент стал самым известным и публичным.

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев до этого предположил, что норвежские братья-биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бё резко завершили карьеру из-за боязни быть пойманными на допинге. Он напомнил, что в Италии, где пройдет зимняя Олимпиада-2026, на законодательном уровне запрещен ввоз запрещенных препаратов.

Дарья Домрачева
Уле-Эйнар Бьорндален
русский язык
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Киеве высказались о появлении неизвестных дронов у самолета Зеленского
Сайт «Миротворец» внес в базу данных ребенка из России
Стало известно о плачевном положении ВСУ в Родинском
Ушаков раскрыл, сколько длился разговор Путина и Моди тет-а-тет
Зеленский высказался о переговорах Путина и Уиткоффа
Какие льготы положены пенсионерам после 70 лет: ищем способы сэкономить
Российских моряков блокировали в порту Ирана
Задержаны 11 подозреваемых в хищении 5,2 млн рублей у бойцов СВО
МВД сообщило о новом способе вовлечения подростков в мошеннические схемы
Лурье пришлось заплатить за Долину налог
В Майами завершились переговоры украинской и американской делегаций
Домрачева рассказала, насколько Бьорндален выучил русский язык
Джей Ло восхитила поклонников рельефным прессом и фигурой
В Грозном прогремел взрыв
Ушаков ответил на вопрос о ближайшем телефонном разговоре Путина и Трампа
Появились кадры с заревом над портом Темрюка после атаки ВСУ
15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»
Суд арестовал директора красноярского ЦТЛ по подозрению в афере с акциями
Панарин догнал Овечкина и взял рубеж в 900 очков
«Факты и аргументы»: Мизулина принимает меры из-за блокировки Roblox
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.