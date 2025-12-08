ТИЭФ'25
Домрачева назвала условие работы в сборной Белоруссии по биатлону

Домрачева готова тренировать белорусскую сборную, если сможет путешествовать

Дарья Домрачева Дарья Домрачева Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press
Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева в интервью NEWS.ru заявила, что готова рассмотреть предложение возглавить сборную Белоруссии. Она отметила, что главным условием для работы является возможность путешествовать с семьей.

Быть тренером очень интересно, испытываешь потрясающие ощущения, когда видишь, как прогрессируют твои спортсмены. В то же время эта профессия, особенно в биатлоне, связана с долгими отъездами из дома, продолжительными сборами. У нас в семье двое маленьких детей — время с ними, с семьей для меня сегодня в приоритете. Если работу тренера можно совмещать с путешествиями всей семьей, как это у нас получалось в Китае, — такие варианты рассматривать можно, — сказала Домрачева.

Ранее Домрачева назвала главным курьезом в своей карьере момент, когда она перепутала стрельбу из положения лежа со стойкой. Это произошло на этапе Кубка мира в Оберхофе в 2009 году. По словам Домрачевой, тот момент стал самым известным и публичным.

