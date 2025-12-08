Домрачева рассказала о своем бренде спортивной одежды

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева рассказала в интервью NEWS.ru, что ее личный бренд спортивной одежды создавался и продолжает существование как хобби. Она отметила, что с появлением дочери времени на работу практически не остается.

История со спортивной одеждой создавалась больше как хобби, сегодня как хобби и продолжает существовать. Мы сделали много интересных моделей, сама с удовольствием их использую во время тренировок. Но в момент плотной работы в Китае, а затем и с появлением младшей дочери времени на работу с коллекциями практически не остается. Новые пока не разрабатываю. Это сознательное решение, сейчас я по максимуму мама в декрете. Понимаю, что на все не разорвешься. Всему свое время. Планирую возобновить историю с коллекцией чуть позже, возможно, немного изменив концепцию, — заявила Домрачева.

Ранее Домрачева в интервью NEWS.ru заявила, что момент, когда она перепутала стрельбу из положения лежа со стойкой, является главным курьезом в ее карьере. Это произошло на этапе Кубка мира в Оберхофе в 2009 году. По словам Домрачевой, тот момент стал самым известным и публичным.