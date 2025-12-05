«Наша идея — многообразие народов РФ»: дизайнер одежды о философии бренда

Крупный бренд должен развиваться самостоятельно, без участия дистрибьюторов или других посредников, уверен основатель и идеолог проекта «История каждого — история в каждом» гендиректор и основатель ООО ВЭлЭРИЧ Сергей Чернышов. Об этом он рассказал в интервью NEWS.ru на Таврическом инвестиционно-экономическом форуме (ТИЭФ) 2025. Кроме того, дизайнер рассказал о философии и миссии своего бренда.

— Сергей Валерьевич, ваш бренд «Вэлэрич» — совсем молодой. Удалось ли здесь, на форуме, найти «своих» — дистрибьюторов, ретейлеров или, может, медийных личностей, которые могут стать амбассадорами вашего стиля?

— С точки зрения возраста мы действительно очень молодой бренд, поскольку нам где-то полтора-два года. Это если считать от даты регистрации товарного знака до сегодняшней официальной презентации на форуме, посвященном историческим территориям. Однако, сегодня в большей степени по объективным причинам я отсутствовал. Поэтому очевидно, что мы никого не могли здесь найти из потенциальных партнеров.

Впрочем, запроса на дистрибуцию как такового нет. Я считаю, что крупный, правильный бренд должен развиваться самостоятельно. Иначе дистрибьюторы могут испортить не только философию этого бренда, но и не раскрывать смысла, который мы транслируем.

— Планируете ли вы обыгрывать в своих коллекциях культурный код и историческое наследие новых территорий? Или, может, за время общения здесь у вас родилась идея для капсульной коллекции или коллаборации, которая станет вашим творческим и коммерческим прорывом в этом регионе?

— Мы пока только создали принт на футболку «Сделано Россией». Как раз это та самая футболка, которую мы презентовали здесь как партнеры. На ней изображены четыре новые территории, которые собраны в виде пазла. Ну и конечно же потрясающая надпись, которая всех, наверное, вдохновляет — «Сделано Россией».

Основная идея нашего бренда — донести до людей со всего мира посыл о многообразии народов, населяющих Россию. Мы хотим говорить об истории каждого народа, каждого рода, каждого региона.

Все это про нас, про бренд и про вас. Это обо всем и о каждом. И, конечно, мы должны рассказывать, чем отличается Бурятия от Башкирии, где находится Байкал, где сосредоточены какие-то культурные либо национальные памятники. Поэтому мы будем говорить о каждом регионе, в том числе об исторических территориях.

— Рынок одежды переполнен. На чем вы строите свою стратегию прорыва? Ваша главная ставка сейчас — на агрессивный маркетинг и социальные сети, поиск своей узкой, но верной аудитории, ниши, или на технологичность самих изделий — материалы, крой?

— В том числе это — стратегия качества. Также имеется дизайн, уникальность упаковки и, скажем так, то, чего нет у других. За нами будет сложно угнаться абсолютно любому бренду, потому что мы ни за кем не повторяем.

— Как участие в таких статусных форумах, как Таврический, помогает вам «встроить» молодой бренд в повестку большого, серьезного бизнеса?

— Это бизнесу нужно ответить на этот вопрос. Мы интегрируется в любой государственный, бюджетный или внебюджетный, коммерческий проект. Потому что мы действительно про каждого. Мы легко интегрируемся, встраиваемся и можем быть партнерами в развитии какой-то корпорации.

Мы хотим, чтобы все вокруг как минимум со смыслом и с любовью к родине относились. Причем неважно, к малой или большой.

