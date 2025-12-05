Эксперт из сферы логистики рассказал, чем Ангола интересна для России Эксперт из сферы логистики Маркеш заявил, что Ангола поставляет в РФ чай и кофе

У Анголы и России всегда были хорошие взаимоотношения, заявил на Таврическом инвестиционно-экономическом форуме (ТИЭФ) 2025 представитель LT Global Forwarding Муссенге Филипе Маркеш. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, Ангола поставляет из России сельскохозяйственную продукцию. В Россию же ввозятся кофе, чай, фрукты, добавил собеседник.

У Анголы и России всегда были хорошие отношения. <…> Проблем никаких нет, Россия всегда открыта, особенно по Африке, — рассказал собеседник.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Индия могут увеличить взаимный товарооборот до $100 млрд (7,7 трлн рублей). По его словам, в 2024 году товарооборот между двумя странами увеличился на 12%, достигнув примерно $64–65 млрд (5 трлн рублей).

До этого глава Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ Витторио Торрембини сообщил, что антироссийские санкции Евросоюза лишили Италию примерно 60% экспорта в Россию. По его словам, при этом очень много местных фирм продолжают работать с Москвой.