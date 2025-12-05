ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 13:48

«Хотим расширять бизнес в новых регионах РФ: представитель Robohall о ТИЭФ

Павел Наумик Павел Наумик Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Развитие регионов, строительство, ремонт, восстановление городов и инфраструктуры — это фундаментальная инженерия, заявил в интервью NEWS.ru на Таврическом инвестиционно-экономическом форуме (ТИЭФ) — 2025 в Москве сооснователь, операционный директор Robohall Павел Наумик. По его словам, для этого необходимо расширять присутствие бизнеса на новых российских территориях.

— Павел Владимирович, вы представляете инжиниринговую компанию на такой серьезной площадке, как ТИЭФ. Чего вы ждете от мероприятия — новых заказчиков или стратегических партнеров?

— Мы являемся креативной студией инжиниринга, занимаемся технологичными разработками в инженерии, интертейменте, а также делаем шоу-инсталляции. Наша основная задача на форуме — стать партнерами различных бизнес-сообществ, познакомиться с представителями госструктур и новых российских территорий. Кроме того, мы намерены обсудить планы по реализации потенциальных проектов в будущем.

Павел Наумик Павел Наумик Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

— Видите ли вы потенциал в разработке высокотехнологичных проектов для новых территорий РФ? Что это может быть?

— Мы общались с потенциальными партнерами по поводу дальнейших планов. Развитие регионов, строительство, ремонт, восстановление городов и инфраструктуры — это и есть фундаментальная инженерия, которой в том числе занимается наша компания. На основе этого мы хотим построить дальнейшее сотрудничество.

— Если говорить о точке роста, какой вы ее видите для вашей компании? Это развитие собственных уникальных технологий, выполнение комплекса заказов под ключ или что-то другое?

— Нашей компании уже пять лет, мы работаем по всей России. Мы объехали со своими проектами всю страну — от Дальнего Востока до Калининграда. Однако мы еще не работали на исторических территориях страны. Нас интересует географический рост.

— На рынке технологических решений присутствует множество игроков. В чем ваше ключевое инженерное или креативное преимущество?

— У нас имеется свое ядро разработок — собственная лаборатория в МГТУ имени Н. Э. Баумана. Наша компания является индустриальным партнером института.

Мы очень гибки в решениях и действиях, чего нельзя сказать о других больших компаниях, которые зачастую являются тяжелыми бюрократическими машинами. Мы можем быстро принимать решения, креативить новые и реагировать на вызовы. Большой плюс нашей компании состоит в том, что мы шустрее остальных.

бизнес
ремонт
технологии
инфраструктура
Екатерина Свинова
Е. Свинова
