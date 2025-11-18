Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 05:53

Канада отказала Зеленскому по одному из вопросов

Зеленскому отказали в регистрации товарного знака Zelenskyy в Канаде

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Канадские власти отклонили заявку на регистрацию товарного знака Zelenskyy, поданную от имени президента Украины Владимира Зеленского, пишет РИА Новости. Отказ связан с несвоевременным внесением необходимых корректировок в заявку.

Согласно материалам дела, под торговой маркой Zelenskyy планировалось предоставлять широкий спектр услуг. В перечень входили астрологические и психологические услуги, организация азартных игр, помощь в надевании кимоно, а также проведение похоронных церемоний.

В документах были указаны персональные данные, полностью соответствующие информации о президенте Украины. В заявке также содержался адрес, который значился как домашний на официальном сайте офиса Зеленского.

Однако заявитель не выполнил в установленный срок все требования регистрирующего органа, что и привело к отклонению заявки. Товарный знак так и не был зарегистрирован в Канаде.

Владимир Зеленский
бренд
товарный знак
Канада
