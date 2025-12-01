Олимпийский чемпион назвал лучших биатлонистов в истории

Уле-Эйнар Бьёрндален, Мартен Фуркад и Дарья Домрачева являются лучшими биатлонистами в истории, заявил в интервью NEWS.ru двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. Он также отметил Магдалену Форсберг и Кати Вильхельм.

Бьёрндален — восьмикратный олимпийский чемпион. Также Фуркад. У женщин — Дарья Домрачева. Было много именитых спортсменок. Магдалена Форсберг несколько лет подряд выигрывала общий зачет Кубка мира, при этом на трех Олимпиадах ей не удалось завоевать ни одной золотой медали. Кати Вильхельм была сильной биатлонисткой. Нельзя кого-то одного назвать. Но у мужчин это однозначно Бьёрндален и Фуркад, — сказал Васильев.

Ранее он заявил, что не доверяет желанию бывшего французского биатлониста Мартена Фуркада помочь России с допуском на международные соревнования. Васильев напомнил, что атлет был несправедливым критиком российского спорта. По его мнению, такими заявлениями Фуркад, являясь членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), хочет набрать себе побольше очков.