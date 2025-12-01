День матери
01 декабря 2025 в 09:00

«Переобулся»: олимпийский чемпион не верит в желание Фуркада помочь России

Дмитрий Васильев Дмитрий Васильев Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в интервью NEWS.ru заявил, что не доверяет желанию бывшего французского биатлониста Мартена Фуркада помочь России с допуском на международные соревнования. Он напомнил, что атлет был несправедливым критиком российского спорта. По мнению Васильева, такими заявлениями Фуркад, являясь членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), хочет набрать себе побольше очков.

Я, откровенно говоря, пока ему не очень доверяю. Он был несправедливым критиком российского спорта, в частности Александра Логинова (российский биатлонист. — NEWS.ru). Сейчас это выглядит так, будто он переобулся, потому что стал членом комиссии спортсменов МОК. Теперь ему надо набирать очки, чтобы отрабатывать свой хлеб. И вот он решил выступить посредником. Да не надо выступать посредником! Ты делай, а не говори! — сказал Васильев.

Двукратный олимпийский чемпион призвал Фуркада собирать совещания, «поднимать всех на уши», стучаться в двери Международного союза биатлонистов (IBU) по вопросу допуска россиян на международные соревнования.

Приди в IBU и скажи: «заканчивайте». А слова «я готов быть посредником» — это ни о чем, — добавил Васильев.

Ранее Фуркад заявил о готовности выступить в роли посредника между IBU и Союзом биатлонистов России. По его словам, ряд биатлонистов поддерживает допуск российских спортсменов на международные соревнования. Однако, как отметил шестикратный олимпийский чемпион, IBU придерживается другого мнения.

