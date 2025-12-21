Новый год-2026
21 декабря 2025 в 05:54

«Воровство чистой воды»: Россия на G20 высказалась о заморозке активов

Шерпа Лукаш: делегация РФ на саммите G20 назвала заморозку активов воровством

Светлана Лукаш Светлана Лукаш Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Запад ведет неверную политику в отношении замороженных активов РФ, заявила в интервью РИА Новости шерпа страны в G20 Светлана Лукаш. По ее словам, такие действия стали «воровством чистой воды».

Мы как российская делегация поднимали этот вопрос, — сообщила Лукаш.

Обсуждения состоялись на прошедшей 15–16 декабря в Вашингтоне встрече представителей стран G20. Мероприятие в столице США стало первым в рамках начавшегося председательства Соединенных Штатов в «двадцатке», саммит лидеров планируется провести в Майами в декабре 2026 года.

Позиция Москвы была озвучена на фоне продолжающихся в Евросоюзе дискуссий о возможном использовании российских суверенных активов для помощи Украине. Еврокомиссия пыталась добиться согласия всех стран-членов на выделение Киеву кредита, обеспеченного замороженными активами России. В МИД РФ неоднократно заявляли, что подобные идеи оторваны от реальности.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что изъятие замороженных российских активов и передача их Украине были бы равносильны объявлению войны Брюсселем Москве. По его мнению, в этом случае появление западных солдат на украинской территории стало бы лишь вопросом времени.

