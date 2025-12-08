ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 08:10

Стало известно об участии Ермака в коррупционной схеме с деньгами для школ

ТАСС: Ермак участвовал в хищении средств, выделенных Западом на подземные школы

Андрей Ермак Андрей Ермак Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак участвовал в хищении средств, выделенных Западом на подземные школы, сообщило ТАСС пророссийское подполье. Там отметили, что в этой же коррупционной схеме был задействован председатель Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров. По данным источника, было украдено около 50–60% направленных западными странами денег.

Схема простая: постройку школ спонсировали с Запада. Примерно 50–60% было украдено сразу же, — говорится в сообщении.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что супруга президента Украины Елена Зеленская фигурирует на аудиозаписях, которые являются вещественными доказательствами в масштабном коррупционном деле. При этом он не привел источников информации и подробностей.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выразил мнение, что коррупционный скандал вокруг Ермака может привести к распаду монобольшинства партии «Слуга народа» в Верховной раде. Он уверен, что депутаты начнут покидать фракцию, ослабив позиции украинского главы Владимира Зеленского.

Украина
Андрей Ермак
деньги
школы
Запад
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский аэропорт перестал принимать и отправлять рейсы
«Охота на Ермака»: Зеленского обвинили в травле экс-главы своего офиса
Сатанистов и язычников заметили в зоне СВО
Россиянам хотят позволить получить от страны 650 тысяч рублей
На границе Таиланда и Камбоджи произошла перестрелка
Наемников-латиноамериканцев уличили в попытке отсидеться в тылу
В Германии переименование улиц Ленина дошло до суда
Стеблов рассказал, ждет ли поздравлений от Михалкова в юбилей
Умер 106-летний ветеран Великой Отечественной войны
В Госдуме предложили ежегодную 13-ю зарплату для двух профессий
Запад инициировал важное заседание по Украине
У жены соратника Ермака нашли ультралюксовый бизнес в США
«Искажение воли истца»: Долина обвинила Лурье в неосмотрительности
Нутрициолог поставила точку в споре о вреде горелых корочек хлеба
«Заплатила очень дорого»: Кадыров об атаках Украины на гражданские объекты
Домрачева рассказала о своем бренде спортивной одежды
Стало известно о тайном свидетеле в деле миллиардера Сулейманова
В России резко подскочил спрос на видеокарты
Нарколог рассказал о странных деталях в поведении Зеленского
Появились кадры больницы Северо-Курильска после землетрясения
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой
Общество

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.