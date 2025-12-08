Стало известно об участии Ермака в коррупционной схеме с деньгами для школ

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак участвовал в хищении средств, выделенных Западом на подземные школы, сообщило ТАСС пророссийское подполье. Там отметили, что в этой же коррупционной схеме был задействован председатель Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров. По данным источника, было украдено около 50–60% направленных западными странами денег.

Схема простая: постройку школ спонсировали с Запада. Примерно 50–60% было украдено сразу же, — говорится в сообщении.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что супруга президента Украины Елена Зеленская фигурирует на аудиозаписях, которые являются вещественными доказательствами в масштабном коррупционном деле. При этом он не привел источников информации и подробностей.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выразил мнение, что коррупционный скандал вокруг Ермака может привести к распаду монобольшинства партии «Слуга народа» в Верховной раде. Он уверен, что депутаты начнут покидать фракцию, ослабив позиции украинского главы Владимира Зеленского.