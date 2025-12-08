ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 09:05

Нутрициолог поставила точку в споре о вреде горелых корочек хлеба

Нутрициолог Гусакова: пригоревшие корочки хлеба содержат канцерогены

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Пригоревшие от термической обработки корочки хлеба содержат канцерогенные вещества, заявила NEWS.ru нутрициолог Вероника Гусакова. По ее словам, регулярное употребление такого продукта может негативно сказаться на здоровье сердца и увеличить риск развития диабета.

Корочки образуются в результате химической реакции Майяра — процесса, возникающего между белками и сахарами во время жарки и запекания. Пригоревшие участки хлеба содержат акриламид — химическое соединение, которое образуется при высоких температурах. Исследования показывают, что пригорание углеводов, таких как сахара, приводит к образованию этого вещества. Акриламид в больших количествах считается канцерогенным, — предупредила Гусакова.

Она указала, что при термической обработке еды, содержащей углеводы и белки, температура часто достигает значений, при которых происходят реакции образования конечных продуктов гликирования. Эти соединения, по словам нутрициолога, оказывают негативное влияние на здоровье, способствуют развитию воспалительных процессов и окислительного стресса в организме.

Исследования показывают, что снижение потребления продуктов гликирования повышает продолжительность жизни и может замедлить процессы старения. Это объясняется с тем, что избыточное количество гликированных соединений связано с различными заболеваниями, включая диабет, сердечно-сосудистые заболевания и другие хронические состояния. Следует отметить, что конечные продукты гликирования можно получить не только из пищи, но и в самом организме, где они образуются при взаимодействии глюкозы с белками, — резюмировала Гусакова.

Ранее эндокринолог Анна Одерий заявила, что на завтрак не следует есть белый хлеб с маслом и джемом, сладкие хлопья, булочки и батончики. По ее словам, употребление фруктового смузи без белка на пустой желудок также не рекомендуется.

