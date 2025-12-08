Нутрициолог поставила точку в споре о вреде горелых корочек хлеба

Пригоревшие от термической обработки корочки хлеба содержат канцерогенные вещества, заявила NEWS.ru нутрициолог Вероника Гусакова. По ее словам, регулярное употребление такого продукта может негативно сказаться на здоровье сердца и увеличить риск развития диабета.

Корочки образуются в результате химической реакции Майяра — процесса, возникающего между белками и сахарами во время жарки и запекания. Пригоревшие участки хлеба содержат акриламид — химическое соединение, которое образуется при высоких температурах. Исследования показывают, что пригорание углеводов, таких как сахара, приводит к образованию этого вещества. Акриламид в больших количествах считается канцерогенным, — предупредила Гусакова.

Она указала, что при термической обработке еды, содержащей углеводы и белки, температура часто достигает значений, при которых происходят реакции образования конечных продуктов гликирования. Эти соединения, по словам нутрициолога, оказывают негативное влияние на здоровье, способствуют развитию воспалительных процессов и окислительного стресса в организме.

Исследования показывают, что снижение потребления продуктов гликирования повышает продолжительность жизни и может замедлить процессы старения. Это объясняется с тем, что избыточное количество гликированных соединений связано с различными заболеваниями, включая диабет, сердечно-сосудистые заболевания и другие хронические состояния. Следует отметить, что конечные продукты гликирования можно получить не только из пищи, но и в самом организме, где они образуются при взаимодействии глюкозы с белками, — резюмировала Гусакова.

