08 декабря 2025 в 09:50

Сильнейшую вспышку зафиксировали на Солнце

Вспышка последнего класса мощности X произошла на Солнце

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Вспышка последнего класса мощности X произошла на Солнце, сообщил ТАСС Институт прикладной геофизики. Выброс энергии на звезде длился 15 минут. Ученые также отметили, что в ночь на 8 декабря зафиксировали две вспышки класса М — М2.5 и М2.1.

В рентгеновском диапазоне в группе пятен 4298 (S14W51) зарегистрирована вспышка Х2.1 продолжительностью 15 минут, — говорится в сообщении.

Ранее специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН отмечали, что Земля готовится к прямому столкновению с облаком солнечной плазмы 9 и 10 декабря. Во вторник и в среду ожидаются магнитные бури уровней G2–G3 — от средних до сильных. Поток вещества был выброшен в результате вспышки класса M8.1, направленной точно в сторону планеты.

До этого на Солнце зафиксировали вспышку класса Х4.0, ставшую второй по силе в 2025 году. Она произошла в группе пятен 4274, где несколькими днями ранее была зарегистрирована самая мощная вспышка 2025 года — Х5.1, превзошедшая предыдущий максимум в Х2.7, зафиксированный в мае.

