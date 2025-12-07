ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 18:42

Солнце опять приготовило землянам «подарок»

ИКИ РАН: 9 и 10 декабря ожидаются сильные магнитные бури с полярными сияниями

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Земля готовится к прямому столкновению с облаком солнечной плазмы 9 и 10 декабря, предупредили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Во вторник и в среду ожидаются магнитные бури уровней G2–G3 — от средних до сильных. Поток вещества был выброшен в результате вспышки класса M8.1, направленной точно в сторону нашей планеты.

По оценкам экспертов, фронтальный характер удара гарантирует передачу максимальной энергии геомагнитному полю Земли. Основная фаза воздействия начнется во второй половине дня 9 декабря. Помимо возможных помех в работе средств связи, событие создаст условия для формирования полярных сияний в средних широтах. Возвращение обстановки в штатное русло прогнозируется не ранее четверга, 11 декабря.

Ранее на Солнце зафиксировали вспышку класса Х4.0, ставшую второй по силе в 2025 году. Она произошла в группе пятен 4274, где несколькими днями ранее была зарегистрирована самая мощная вспышка года — Х5.1, превзошедшая предыдущий максимум в Х2.7, зафиксированный в мае.

Позднее серия мощных солнечных вспышек вызвала одно из самых сильных полярных сияний за последнее десятилетие. Как отметили ученые, явление можно было наблюдать на необычно низких широтах, включая Европу и Канаду.

магнитные бури
солнце
космос
вспышки
плазма
