13 ноября 2025 в 07:31

В РАН раскрыли последствия самой мощной в году вспышки на Солнце

Вспышки на Солнце вызвали одни из самых сильных полярных сияний десятилетия

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Серия вспышек на Солнце, в том числе самая мощная в этом году, вызвала одно из самых сильных полярных сияний, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По словам ученых, явление можно было увидеть даже с широт в 45 градусов.

Наблюдаются одни из самых сильных полярных сияний десятилетия. Есть шанс увидеть, начиная с широт 45 градусов. Полярный овал уже уходит в Европу и Канаду, но, возможно, кто-то успеет поймать хвост до восхода Солнца, — говорится в сообщении.

Накануне в лаборатории сообщали, что на Земле началась очень сильная магнитная буря планетарного масштаба, почти достигшая высшего уровня G5. Астрономы отмечали, что ее уровень составлял G4,7. При этом такая мощность геомагнитной бури выглядела необъяснимо отличающейся от прогноза.

До этого на Солнце произошла самая мощная вспышка за 2025 год. По их данным, взрыв зафиксирован в области 4274, которая ранее уже была местом нескольких других вспышек. Вспышка достигла рекордной силы — X5.15, что значительно превышает показатели самой мощной вспышки года, зафиксированной в середине мая, которая имела балл Х2.7.

Россия
РАН
астрономы
вспышки
солнце
северное сияние
