Появилось видео допроса задержанного за поджог вышки радиосвязи Задержанный в Ростовской области россиянин сознался в поджоге вышки радиосвязи

ФСБ России опубликовала видео допроса задержанного за государственную измену жителя Ростовской области. Злоумышленник признался в поджоге вышки радиосвязи, передает ТАСС.

[Задержан] за поджог вышки радиосвязи, — сказал он.

Мужчина через Telegram вступил в связь с сотрудником украинской спецслужбы, согласившись тайно оказывать содействие. За материальное поощрение задержанный выполнил поручение своего куратора и поджег шкаф с оборудованием на мобильной вышке.

Ранее ФСБ России обнародовала видео с последствиями ликвидации агента украинского ГУР, готовившего теракт против российского офицера в Крыму. На опубликованных кадрах можно увидеть предмет, напоминающий гранату. Спецслужбы также показали момент извлечения взрывного устройства из-под автомобиля.

До этого сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли теракт против офицера Минобороны РФ в Крыму. Планировавшего заложить взрывчатку в личный автомобиль военного агента ГУР ликвидировали. У преступника изъяли средства связи с куратором и компоненты взрывного устройства западного производства.