08 декабря 2025 в 11:34

Экс-участник MBAND признался, как он относится к распаду группы

Певец Киоссе признался, что не жалеет о распаде группы MBAND

Никита Киоссе Никита Киоссе Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Экс-участник MBAND Никита Киоссе признался в беседе с «Леди Mail», что не жалеет о распаде группы. При этом, по мнению певца, у этого проекта был «огромный медийный, продюсерский и финансовый ресурс».

Я с благодарностью и большой любовью отношусь к своему прошлому, продюсеру проекта Константину Меладзе, ребятам, с которыми мы почти шесть лет были вместе 24/7. Время MBAND было очень крутым, но оно прошло и сегодня у меня другой этап жизни — тоже классный, — поделился Киоссе.

Он добавил, что во времена группы все ее участники были на пике популярности. Теперь же после распада MDAND, по признанию певца, ему приходится «выгрызать интерес к себе» и кропотливо работать в студии.

Ранее певец Алексей Чумаков признался, что верит в существование Деда Мороза и до сих пор пишет ему письма. Он отметил, что верит в Бога, но также допускает существование «какого-то человека», который может творить чудеса на Земле, например живущего где-то на полюсе.

