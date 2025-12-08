Экс-участник MBAND признался, как он относится к распаду группы Певец Киоссе признался, что не жалеет о распаде группы MBAND

Экс-участник MBAND Никита Киоссе признался в беседе с «Леди Mail», что не жалеет о распаде группы. При этом, по мнению певца, у этого проекта был «огромный медийный, продюсерский и финансовый ресурс».

Я с благодарностью и большой любовью отношусь к своему прошлому, продюсеру проекта Константину Меладзе, ребятам, с которыми мы почти шесть лет были вместе 24/7. Время MBAND было очень крутым, но оно прошло и сегодня у меня другой этап жизни — тоже классный, — поделился Киоссе.

Он добавил, что во времена группы все ее участники были на пике популярности. Теперь же после распада MDAND, по признанию певца, ему приходится «выгрызать интерес к себе» и кропотливо работать в студии.

