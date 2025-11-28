День матери
28 ноября 2025 в 13:48

Названа сумма, которую заработает «самая новогодняя группа» в декабре

Mash: группа «Дискотека Авария» заработает более 110 млн рублей за декабрь

«Дискотека Авария» «Дискотека Авария» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Группа «Дискотека Авария» может заработать больше 110 млн рублей только за декабрь, информирует Telegram-канал Mash. По данным источника, коллектив позвали минимум на 20 корпоративов.

Канал отмечает, что график у музыкантов плотный — в декабре осталось лишь 11 свободных дней. Все остальное, утверждается в публикации, занято частными корпоративами и одним большим сольным концертом.

При этом гонорар группы за 45-минутное выступление оценивается в 6,5 млн рублей при оплате безналичным способом. В прошлом году, как оказалось, «Дискотека Авария» просила 4,8 млн рублей. В 2023 году выступление группы оценивалось в 3,8 млн рублей. По данным канала, группа не меняет программу принципиально.

Стало известно, что райдер у коллектива предполагает чай, кофе, орехи, нарезки, цветочный мед, шоколад, три бутылки деревенского кефира, столько же корочек хлеба и четыре «Доширака» — с курицей и с говядиной. В аптечке должна быть только перекись водорода.

Ранее продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что предполагаемая стоимость новогодних корпоративов с участием певца Сергея Шнурова завышена. Эксперт отметил, что пик популярности исполнителя уже прошел.

