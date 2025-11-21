«Не оправдано»: музкритик о ценниках Шнурова на новогодние корпоративы

Предполагаемая стоимость новогодних корпоративов с участием певца Сергея Шнурова завышена, заявил NEWS.ru музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев. По его словам, исполнитель уже не находится на пике своей популярности, что делает такие запросы неуместными, если слухи о них соответствуют действительности.

Когда-то достаточно большая сумма за выступления Шнурова и «Ленинграда» была оправдана, когда это была группа стадионов на пике популярности. Это было в ту эпоху, когда писались хиты, и все диву давались, откуда ж берется вдохновение, откуда все эти прилипчивые мотивы, темы для песен, в чем секрет вирусности клипов и так далее. Согласитесь, фразу «водил меня Сережа на выставку Ван Гога» слышали все. Но, извините, с тех пор прошло уже почти пять лет. И сейчас суммы в 27 млн рублей, если он действительно их устанавливает, на мой взгляд, не оправданы, — высказался Бабичев.

Он отметил, что Шнуров, когда-то бывший тренд-мейкер и хитмейкер всей страны, теперь артист, живущий на старых хитах. По мнению музкритика, группа «Ленинград» продолжает выпускать новые песни, но пока что ничего по-настоящему популярного среди них нет. Также он подчеркнул, что альбом с певицей Instasamka (настоящее имя — Дарья Еропкина), хотя и вызвал много шума в медиа, оказался неудачным.

Многие артисты поступают таким образом, что заявляют о завершении карьеры и предпочитают выступать очень и очень дорого, но при этом крайне редко. «Ленинград» уже наработал себе бэкграунд, славу, хиты, все это есть, и они, видимо, предпочитают для себя вот такую вот модель: выступать пореже, но при этом срубая больше денег. Мне кажется, что это не финальная сумма, если она правдива. Может быть, с течением времени гонорар станет еще выше, — заключил Бабичев.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что певец Сергей Шнуров стал самым дорогим артистом новогодних концертов. По информации источника, выступление группы «Ленинград» длительностью 45 минут обходится организаторам в 27 млн рублей.