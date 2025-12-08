ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 12:18

Призвавшую НАТО к перевороту в России организацию признали террористической

Верховный суд признал террористическим польский «Съезд народных депутатов»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Верховный суд России признал террористической организацией польскую структуру «Съезд народных депутатов», созданную бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), пишет ТАСС. Заседание прошло в закрытом формате.

Суд решил иск Генпрокуратуры удовлетворить. Признать «Съезд народных депутатов» террористической организацией, — сказал судья.

Согласно данным The Times, организация занимается подготовкой госпереворота в РФ и призывает НАТО поддержать покушение на российские власти. По версии издания, движение является политическим фасадом «Легиона „Свобода России“» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), воюющей на стороне ВСУ.

Генпрокуратура заявляла, что структура добивается смены власти силовым способом и пытается присвоить полномочия государственных институтов. По данным надзорного ведомства, участники объединения из числа бывших парламентариев также ставят под сомнение территориальную целостность страны и распространяют сепаратистские тезисы.

Верховный суд
организации
терроризм
Польша
Илья Пономарев
