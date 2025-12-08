Призвавшую НАТО к перевороту в России организацию признали террористической

Призвавшую НАТО к перевороту в России организацию признали террористической Верховный суд признал террористическим польский «Съезд народных депутатов»

Верховный суд России признал террористической организацией польскую структуру «Съезд народных депутатов», созданную бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), пишет ТАСС. Заседание прошло в закрытом формате.

Суд решил иск Генпрокуратуры удовлетворить. Признать «Съезд народных депутатов» террористической организацией, — сказал судья.

Согласно данным The Times, организация занимается подготовкой госпереворота в РФ и призывает НАТО поддержать покушение на российские власти. По версии издания, движение является политическим фасадом «Легиона „Свобода России“» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), воюющей на стороне ВСУ.

Генпрокуратура заявляла, что структура добивается смены власти силовым способом и пытается присвоить полномочия государственных институтов. По данным надзорного ведомства, участники объединения из числа бывших парламентариев также ставят под сомнение территориальную целостность страны и распространяют сепаратистские тезисы.