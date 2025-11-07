Минюст внес 25-летнего художника-акциониста в список иноагентов

Министерство юстиции России объявило иностранным агентом художника-акциониста Павла Крисевича. Он появился в соответствующем реестре на сайте ведомства. Отмечается, что Крисевичу 25 лет, акционист родился 7 июля 2000 года.

Статья 7 Федерального закона от 14.07.2022 № 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», — говорится в основании для внесения акциониста в реестр.

Ранее Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов российскую журналистку Анастасию Чумакову. Она является основателем и главредом интернет-издания Astra (внесено Минюстом РФ в список иноагентов). До этого портал обвинили в распространении фейков о ВС России.

Стало известно, что незарегистрированную организацию «Съезд народных депутатов», созданную в Польше, могут признать террористической в РФ. Соответствующий иск поступил на рассмотрение в Верховный суд России. Лидером структуры выступает экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).