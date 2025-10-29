Главреда портала-иноагента внесли в перечень террористов и экстремистов Главреда Astra Чумакову внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов российскую журналистку, основателя и главного редактора интернет-издания Astra (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) Анастасию Чумакову. Отмечается, что в свое время портал обвинили в распространении фейков о ВС РФ.

Чумакова Анастасия Ивановна, 21.06.1992 г. р., г. Ульяновск, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». 24 октября дома у матери журналистки в Ульяновске прошли обыски в рамках уголовного дела о «фейках». Канал пишет, что сама Чумакова живет в США, она переехала туда до начала СВО.

Ранее Росфинмониторинг пополнил реестр террористов и экстремистов рок-группой Antisocial Distancing (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Название группы переводится как «Антисоциальное дистанцирование».

До этого Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов 14-летнего Амира Шагатова, который стал самым молодым человеком в этом списке. Тогда реестр содержал сведения о 816 организациях и 17 820 физлицах. Шагатов родился в Оренбурге, причина внесения его в список экстремистов не приводится.