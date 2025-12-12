Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 17:32

Секреты хорошей пайки: от электронных плат до медных труб

Как правильно паять: от электронных плат до медных труб — исчерпывающий гид Как правильно паять: от электронных плат до медных труб — исчерпывающий гид Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Умение паять пригодится радиолюбителям для ремонта электроники, домашним мастерам при замене труб водопровода или отопления, студентам технических вузов и всем, кто хочет чинить технику своими руками. Этот навык экономит деньги и дарит удовлетворение от самостоятельной работы. Если вы задуваетесь о том, как правильно паять, то этот материал — для вас!

Пайка электронных плат

Для работы с микросхемами и платами нужен паяльник мощностью 25–40 Вт со сменными жалами, припой (оловянно-свинцовый или бессвинцовый), флюс для очистки поверхностей, пинцет, подставка под паяльник и губка для очистки жала. Научиться можно по видеоурокам, онлайн-курсам или в радиокружках — специальное образование не требуется. Главное — практика и терпение.

Пайка медных труб

Здесь понадобится:

  • газовая горелка;

  • твердый припой (медно-фосфорный или серебряный);

  • флюс-паста;

  • труборез и щетка для зачистки.

Профильное образование или диплом не нужны — достаточно изучить технологию и потренироваться на обрезках труб.

Секреты хорошей пайки: от электронных плат до медных труб Секреты хорошей пайки: от электронных плат до медных труб Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как правильно паять: пошаговая инструкция

Секрет качественной пайки — в чистоте и правильном нагреве.

  • Сначала зачистите поверхности от окислов наждачкой или щеткой.

  • Нанесите флюс тонким слоем — он удалит остатки оксидов и улучшит растекание припоя.

  • Нагрейте место соединения паяльником (для плат) или горелкой (для труб) до температуры плавления припоя — медь должна потемнеть.

  • Поднесите припой к нагретому месту — он сам растечется, если температура достаточна.

  • Не двигайте детали до полного остывания.

  • Для плат важно держать паяльник не дольше 2–3 секунд, чтобы не перегреть компоненты. Для труб прогрев должен быть равномерным по всему стыку.

Сложность пайки — в контроле температуры и твердости руки. Перегрев портит детали, недогрев дает непрочное соединение. Начинайте с простых проектов, и мастерство придет с опытом.

Ранее мы рассказывали, как научиться резьбе по дереву в любом возрасте.

своими руками
советы
лайфхаки
техника
ремонт
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт рассказал, кому стоит держать накопления в долларах и евро
В Совфеде разоблачили план Зеленского по прекращению огня на время выборов
Началась встреча Путина с президентом Ирака
Стоимость полисов ОСАГО рекордно выросла в ряде регионов России
В Британии заявили о «катастрофическом сигнале» для Украины на саммите ЕС
ЕР призвала россиян подключиться к формированию народной программы
В Дагестане двое человек погибли из-за опасного вируса
Европейцев предупредили о «золотых» энергоносителях
Слухи о болезни, «Аншлаг», маленькая пенсия: как живет Регина Дубовицкая
Назван возможный преемник главы МИД Украины
Меркель отказалась от фирменного жеста руками
14-летняя дочь Самойловой и Джигана показала своего молодого человека
Медведев рассказал, как «Единая Россия» защитила права ветеранов СВО
Модель Артамонова снова решила поворошить белье Глушенкова
В ЕС признали обеспокоенность Бельгии по российским активам
На Украине обвинили Ермака в краже $50 млн у ООН
Лукашенко оценил последние действия Трампа
В Госдуме предложили запретить рекламные и коллекторские звонки в праздники
Медведев предвидел сложные времена для «Единой России»
Никакой «поющей матки». Малышева завела блог. В чем феномен ее популярности
Дальше
Самое популярное
Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать
Общество

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год
Общество

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.