Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 17:32

«Море проблем»: политолог раскрыл, как Украина может расколоть ЕС изнутри

Политолог Кортунов: принятие Украины в Евросоюз может разорить некоторые страны

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Вступление Украины в Евросоюз может привести к серьезным экономическим трудностям для некоторых стран — членов организации, заявил NEWS.ru политолог Андрей Кортунов. По его словам, ЕС может столкнуться с внутренними разногласиями при интеграции разоренного государства в свои ряды.

Очевидно, что если действительно ставить цель принять Украину в Евросоюз в качестве полноценного члена ЕС в начале 2027 года, то это означает, что все уже десятилетиями устоявшиеся процедуры приема новых членов должны быть пересмотрены. Естественно, это породит очень много проблем. Страна, разоренная вооруженным конфликтом, будет оттягивать на себя очень значительную долю всех фондов ЕС. Естественно, здесь будет конфликт с теми странами, которые являются сейчас основными получателями средств из общего бюджета. Например, в области сельскохозяйственных субсидий Украина может разрушить сельскохозяйственный рынок Евросоюза. И легко предсказать, какие социальные и политические последствия это будет иметь, — высказался Кортунов.

Он выразил мнение, что присоединение Украины к Евросоюзу вызовет негативную реакцию со стороны других стран, которые также стремятся стать членами организации. По словам политолога, такие государства, которых насчитывается довольно много, будут отодвинуты на задний план в очереди на вступление.

Даже если предположить, что завтра закончится российско-украинский конфликт, ясно, что в течение года выполнить все многочисленные условия Евросоюза Украина просто не способна. Тут и правовые моменты, и политические, и экономические вопросы, вопросы технических стандартов. То есть море проблем. Поэтому для того, чтобы Украину включить в ЕС, нужно, во-первых, создать для нее особые ускоренные процедуры, а во-вторых, согласиться с тем, что даже после принятия страны в Евросоюз она еще очень много лет, если не десятилетий, будет существенно отличаться от других членов, — добавил Кортунов.

Ранее сообщалось, что Украину могут принять в Европейский союз уже 1 января 2027 года. Такое решение может быть частью плана Соединенных Штатов по разрешению конфликта.

Европа
Украина
Евросоюз
политологи
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт рассказал, кому стоит держать накопления в долларах и евро
В Совфеде разоблачили план Зеленского по прекращению огня на время выборов
Началась встреча Путина с президентом Ирака
Стоимость полисов ОСАГО рекордно выросла в ряде регионов России
В Британии заявили о «катастрофическом сигнале» для Украины на саммите ЕС
ЕР призвала россиян подключиться к формированию народной программы
В Дагестане двое человек погибли из-за опасного вируса
Европейцев предупредили о «золотых» энергоносителях
Слухи о болезни, «Аншлаг», маленькая пенсия: как живет Регина Дубовицкая
Назван возможный преемник главы МИД Украины
Меркель отказалась от фирменного жеста руками
14-летняя дочь Самойловой и Джигана показала своего молодого человека
Медведев рассказал, как «Единая Россия» защитила права ветеранов СВО
Модель Артамонова снова решила поворошить белье Глушенкова
В ЕС признали обеспокоенность Бельгии по российским активам
На Украине обвинили Ермака в краже $50 млн у ООН
Лукашенко оценил последние действия Трампа
В Госдуме предложили запретить рекламные и коллекторские звонки в праздники
Медведев предвидел сложные времена для «Единой России»
Никакой «поющей матки». Малышева завела блог. В чем феномен ее популярности
Дальше
Самое популярное
Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать
Общество

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год
Общество

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.