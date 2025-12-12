«Море проблем»: политолог раскрыл, как Украина может расколоть ЕС изнутри

Вступление Украины в Евросоюз может привести к серьезным экономическим трудностям для некоторых стран — членов организации, заявил NEWS.ru политолог Андрей Кортунов. По его словам, ЕС может столкнуться с внутренними разногласиями при интеграции разоренного государства в свои ряды.

Очевидно, что если действительно ставить цель принять Украину в Евросоюз в качестве полноценного члена ЕС в начале 2027 года, то это означает, что все уже десятилетиями устоявшиеся процедуры приема новых членов должны быть пересмотрены. Естественно, это породит очень много проблем. Страна, разоренная вооруженным конфликтом, будет оттягивать на себя очень значительную долю всех фондов ЕС. Естественно, здесь будет конфликт с теми странами, которые являются сейчас основными получателями средств из общего бюджета. Например, в области сельскохозяйственных субсидий Украина может разрушить сельскохозяйственный рынок Евросоюза. И легко предсказать, какие социальные и политические последствия это будет иметь, — высказался Кортунов.

Он выразил мнение, что присоединение Украины к Евросоюзу вызовет негативную реакцию со стороны других стран, которые также стремятся стать членами организации. По словам политолога, такие государства, которых насчитывается довольно много, будут отодвинуты на задний план в очереди на вступление.

Даже если предположить, что завтра закончится российско-украинский конфликт, ясно, что в течение года выполнить все многочисленные условия Евросоюза Украина просто не способна. Тут и правовые моменты, и политические, и экономические вопросы, вопросы технических стандартов. То есть море проблем. Поэтому для того, чтобы Украину включить в ЕС, нужно, во-первых, создать для нее особые ускоренные процедуры, а во-вторых, согласиться с тем, что даже после принятия страны в Евросоюз она еще очень много лет, если не десятилетий, будет существенно отличаться от других членов, — добавил Кортунов.

Ранее сообщалось, что Украину могут принять в Европейский союз уже 1 января 2027 года. Такое решение может быть частью плана Соединенных Штатов по разрешению конфликта.