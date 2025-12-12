Названа возможная дата вступления Украины в Евросоюз Finanсial Times: Украину могут принять в ЕС уже 1 января 2027 года

Украину могут принять в Европейский союз уже 1 января 2027 года, сообщает британская газета Finanсial Times со ссылкой на осведомленные источники. Согласно их сведениям, такое решение может быть принято в рамках плана Соединенных Штатов по урегулированию конфликта.

Украина должна вступить в ЕС к 2027 году… Членство в ЕС к 1 января 2027 года описано в последнем проекте документа мирного соглашения по Украине, которые обсуждают американские и украинские чиновники при поддержке Брюсселя, — говорится в публикации.

Уточняется, что Украину могут принять в Евросоюз по «ускоренной» процедуре. По мнению аналитиков, данный шаг навсегда изменит порядок приема новых членов объединения, основанный на заслугах. В таком случае Брюсселю придется пересмотреть весь процесс.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предупредил, что поддержка Украины может привести к распаду Евросоюза. Он уверен, что европейские политики будут пытаться навязать президенту США Дональду Трампу скорректированный план мирного урегулирования на Украине, рассчитывая, что это поможет им удержать свои позиции.