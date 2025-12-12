Все аэропорты Москвы перешли на режим работы «по согласованию» В Росавиации сообщили об ограничении всех аэропортов Москвы

Московские аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский ограничили свою работу, сообщил советник руководителя Росавиации, пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале. По его словам, рейсы принимают и отправляют по согласованию с органами.

В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов московского региона аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, — подчеркнул Кореняко.

Советник главы Росавиации подчеркнул, что на фоне введенных ограничений возможны изменения в расписании рейсов. Меры введены для обеспечения безопасности полетов, добавил он.

Ранее аэропорты Сочи и Волгограда временно прекратили прием и отправку самолетов. Как уточнил Кореняко, ограничения введены в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов для обеспечения безопасности. До этого полеты были приостановлены в Калуге.Всего за ночь на 12 декабря работу остановили три воздушные гавани.