Разведка США насчитала в стране 2 тыс. афганцев со связями с террористами

На сегодняшний день в Соединенных Штатах проживают по меньшей мере 2 тыс. уроженцев Афганистана, имеющих связи с террористами, заявила в интервью телеканалу Fox News директор национальной разведки США Тулси Габбард. По ее словам, некоторые из них сами являются известными или предполагаемыми террористами.

Мы знаем, что как минимум 2 тыс. человек, находящихся здесь, имеют связи с террористами либо являются известными или предполагаемыми террористами, — сказала Габбард.

Она добавила, что после «катастрофического вывода» армии США из Афганистана более 100 тыс. жителей республики прибыли в страну. Габбард признала, что подавляющее большинство этих людей не прошло должную проверку.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о желании лишать американского гражданства мигрантов, пойманных на совершении преступлений. По его словам, эта мера коснется и тех, кто получил статус при предыдущих администрациях.

В конце ноября в Вашингтоне произошла стрельба, в результате которой были ранены двое военнослужащих Национальной гвардии. Через некоторое время одна из них скончалась в больнице. Выяснилось, что огонь по нацгвардейцам открыл гражданин Афганистана.