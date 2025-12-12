Добивал кувалдой: муж-тиран привязал жену к бамперу и волочил по поселку

Мужчина, протащивший свою сожительницу на машине, а после убивший кувалдой, получил пожизненное лишение свободы. NEWS.ru рассказывает подробности этой криминальной истории.

Привязал за ноги к «Газели»

Убийство было совершено в июне 2024 года в Ростовской области. Тогда подсудимый Станислав избил свою сожительницу Екатерину, после привязал ее ноги к бамперу своей «Газели» и протащил по всему поселку Реконструктор.

После он добил полумертвую женщину кувалдой, а труп закинул в камыши.

«В ночь с 9 по 10 июня 2024 года подозреваемый <…> в ходе конфликта, возникшего на почве ревности, избил свою 38-летнюю сожительницу, после чего привязал ее ноги буксировочным тросом к бамперу автомобиля и протащил по дороге до лесопосадки, расположенной вблизи поселка. Там злоумышленник нанес потерпевшей несколько ударов кувалдой по голове», — рассказывали в Следственном комитете.

Сосед вызвал полицию

Случайным свидетелем преступления стал сосед. Он сразу же позвонил в полицию.

«Потом смотрю: машина едет, а за ней — вроде как человек бежит. Это я вызвал полицию!» — рассказывал мужчина журналистам «КП-Ростов».

Но прибывшие на место правоохранители смогли лишь отыскать спрятанное тело женщины.

Судебно-медицинские эксперты определили, что погибшая до последнего была в сознании. Убийцу задержали по горячим следам. Тиран заявил, что пошел на преступление из-за ревности. При этом в отделе полиции он заявил, что не раскаивается в содеянном.

«Я ни о чем не жалею. Ни о чем! Она заслужила такую судьбу. Она была просто девушкой легкого поведения», — высказался в отделении мужчина.

Убил сокамерника

12 декабря суд приговорил Станислава к пожизненному лишению свободы, поскольку арестованный после убийства агрессор также убил своего сокамерника в СИЗО. А до этого он повредил чужое имущество.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Впоследствии, находясь под стражей в следственном изоляторе, обвиняемый в ходе ссоры с сокамерником совершил его убийство. Следствием также установлена причастность фигуранта к повреждению чужого имущества. Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — рассказали в Следственном комитете.

