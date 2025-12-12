Портал «Объясняем.рф» пообещал «влиять на НАТО» после блокировки в Латвии

Портал «Объясняем.рф» выразил благодарность Латвии за признание после блокировки ресурса на территории страны. В Telegram-канале редакция сообщила, что в республике информацию, опубликованную на сайте, сочли якобы способной негативно влиять на сплоченность латвийского общества и понимание ценностей.

Благодарим за признание. Оставайтесь с нами — будем влиять негативно на сплоченность НАТО вместе, — говорится в сообщении.

Портал «Объясняем.рф» был создан Правительством Российской Федерации. Ресурс направлен на информирование граждан по актуальным вопросам.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что массовое выдворение из Латвии пожилых россиян — варварство. Дипломат напомнил, что власти страны приняли соответствующее решение, поскольку пенсионеры не смогли подтвердить знание латышского языка.

До этого выдворенный из Латвии 74-летний пенсионер рассказал, что в государстве нарастает недовольство властями. По его словам, жители республики жалуются на рост цен, но боятся говорить об этом публично.