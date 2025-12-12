Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 18:38

Портал «Объясняем.рф» пообещал «влиять на НАТО» после блокировки в Латвии

Портал «Объясняем.рф» иронично поблагодарил власти Латвии после блокировки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Портал «Объясняем.рф» выразил благодарность Латвии за признание после блокировки ресурса на территории страны. В Telegram-канале редакция сообщила, что в республике информацию, опубликованную на сайте, сочли якобы способной негативно влиять на сплоченность латвийского общества и понимание ценностей.

Благодарим за признание. Оставайтесь с нами — будем влиять негативно на сплоченность НАТО вместе, — говорится в сообщении.

Портал «Объясняем.рф» был создан Правительством Российской Федерации. Ресурс направлен на информирование граждан по актуальным вопросам.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что массовое выдворение из Латвии пожилых россиян — варварство. Дипломат напомнил, что власти страны приняли соответствующее решение, поскольку пенсионеры не смогли подтвердить знание латышского языка.

До этого выдворенный из Латвии 74-летний пенсионер рассказал, что в государстве нарастает недовольство властями. По его словам, жители республики жалуются на рост цен, но боятся говорить об этом публично.

НАТО
госпорталы
блокировки
Латвия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самолет австралийской авиакомпании совершил перелет с дырой в крыле
На Украине заявили о массовой коррупции при закупке дронов для ВСУ
Ушаков раскрыл деструктивную цель Зеленского на переговорах
Забастовка в Италии остановила транспорт и работу школ
Кубанский экс-чиновник накопил почти 150 тысяч «квадратов» недвижимости
Собираю за 15 минут: оливье, который выглядит как десерт
Постирал собаку, изнасиловал девушку: какой срок дали мигранту-ревнивцу
Росстат представил данные об объеме ВВП России за третий квартал
Таиланд потребовал от Камбоджи первой прекратить конфликт
Муж Лорак «устал от холода» и потребовал шикарный подарок
Посол в РФ опроверг причастность России к кибератаке в ФРГ
Ответка за танкеры? Что за судно уничтожил «Искандер» в порту Одессы
В Госдуме предположили, где может храниться химоружие на Украине
Путин пригласил президента Ирака посетить Россию
Бельгия поставила ЕС жесткие условия для нового транша Украине
Россиянам раскрыли, когда ждать пика цен на продукты
Носков приостановил концертную деятельность
Военэксперт объяснил, почему Запад игнорирует наличие химоружия у ВСУ
Влад Топалов выиграл в суде 20 млн рублей
В Латвии обратились с неожиданным требованием к Киеву
Дальше
Самое популярное
Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать
Общество

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год
Общество

С этим салатом вся семья полюбила морскую капусту: «Мореход» с крабовыми палочками — он универсальный, хоть на ужин, хоть на Новый год

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир
Общество

Картошку на праздники больше не запекаю просто так, делаю из нее гармошку с грибами: чудо-гарнир

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.