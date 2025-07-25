Кинолог отверг идею фотобанка пропавших собак

Привлекать нейросети к поиску пропавших питомцев бессмысленно, заявил НСН кинолог Владимир Уражевский, комментируя идею создать такой фотобанк на «Госулугах». По его словам, иногда даже специалисты не могут различить животных.

Если просто сфотографировать некоторых собак, то их не сможет отличить друг от друга даже специалист, а здесь речь об ИИ-анализе, — заявил он.

Кинолог напомнил, что все клубные животные имеют либо клеймо, либо чип. При это породистых питомцев ищут еще и с помощью групп взаимопомощи, что куда эффективнее порталов с фотобанками. При этом в стране полно собак, которые живут на улице и их никто не ищет.

Кинолог Владимир Голубев ранее заявил, что купание в фонтанах или городских прудах чревато для собаки заражением инфекциями и даже летальным исходом. По его словам, стоячая вода в подобных сооружениях и местах абсолютно не пригодна для плавания.