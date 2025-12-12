Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Стало известно о предстоящих переговорах Зеленского в Берлине

Зеленский примет участие в переговорах в Берлине

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский прибудет 15 декабря в Берлин для переговоров, сообщили в издании Bild. По приглашению канцлера Фридриха Мерца политик примет участие в переговорах в формате евротройки.

Владимир Зеленский приедет в понедельник в Берлин к канцлеру Фридриху Мерцу. Планируются также переговоры в так называемом формате Е3 с участием европейских государств — Германии, Великобритании и Франции — а также Зеленского, — пояснили журналисты.

В издании не уточняли, в какой именно форме пройдут переговоры. Также неизвестно, будет ли представитель США участвовать во встрече очно или подключится дистанционно.

Ранее посол Украины в республике Василий Боднар сообщил, что киевские власти запросили проведение встречи Зеленского и президента Польши Кароля Навроцкого. Он также заявил, что повестку данной встречи начали прорабатывать. Предполагалось, что переговоры глав государств пройдут до конца года.

