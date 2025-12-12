Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 19:19

Путин пригласил президента Ирака посетить Россию

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин пригласил иракского коллегу Абдула Латифа Рашида посетить Россию, говорится на сайте Кремля. Глава государства подчеркнул, что у него с Рашидом всегда есть возможность поддерживать связь по телефону.

[Будем] рады видеть Вас в России. Еще раз хочу подчеркнуть, будем считать, что это официальное приглашение, — сказал Путин.

В Ашхабаде прошла встреча Путина и Рашида, приуроченная к нескольким значимым событиям. Лидеры приняли участие в форуме, который был организован в честь Международного года мира и доверия, Международного дня нейтралитета, а также к юбилею постоянного нейтралитета Туркмении.

Ранее Путин заявил, что отношения между Россией и Ираком всегда отличались стабильностью и отсутствием конфликтов. Российский лидер подчеркнул, что в истории этих отношений не было никаких негативных моментов.

До этого глава государства подтвердил неизменность позиции Москвы в поддержку территориальной целостности Ирака. Во время встречи с президентом Ирака Путин отметил принципиальность российской позиции.

